TOKİ Kirazpınar kura çekilişi sonucu açıklandı mı? TOKİ Gebze Kirazpınar kura sonucu sorgulama ekranı

TOKİ Kirazpınar kura çekilişi sonucu açıklandı mı? yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ Gebze Kirazpınar kura sonucu sorgulama ekranına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kocaeli Gebze Kirazpınar Toplu Konut Projesi kapsamında toplamda 300 adet konut hayata geçiliyor. TOKİ Kirazpınar projesindeki daireler 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlandı. TOKİ Kirazpınar'daki dairelerin fiyatları 175 bin TL'den başlangıç gösteriyor. Kirazpınar TOKİ hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

TOKİ KİRAZPINAR KURA ÇEKİLİŞİ SONUCU AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kirazpınar kura çekilişi henüz açıklanmadı. TOKİ Kirazpınar kura sonucuna TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

KURA ÇEKİLİŞİ :

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde İdarece ilan edilecek tarihte gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar ( 2+1 konut için 15 adet, 3+1 konut için 15 adet) kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar ( 2+1 konut için 8 adet, 3+1 konut için 8 adet) kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvurusahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabitutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %25’i kadar ( 2+1 konut için 38 adet, 3+1 konut için 38 adet) kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleribelirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

2. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI:

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin Gebze/Hasköy Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında;

1. İl Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Kocaeli il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl

sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.