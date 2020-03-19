TOKİ kura canlı yayın izleme linki: TOKİ Arnavutköy 3+1 kura sonucu açıklandı mı?

19 Mart 2020 Perşembe 11:05 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:05

TOKİ Arnavutköy 3+1 kura sonucu açıklandı mı? sorusunun yanıtı projeye başvuru yapan tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün TOKİ Arnavutköy projesinde yer alan 3+1 konutlar için kura çekiişi gerçekleştirilecek.TOKİ Arnavutköy 3+1 kura çekilişi bugün saat 10:00'da başladı. Kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kura vatandaşların katılımına kapalı olup, internet üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ:

TOKİ kura çekilişi canlı yayınları TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.

TOKİ CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ARNAVUTKÖY 3+1 KURA SONUCU AÇIKLANDI MI?

TOKİ Arnavutköy 3+1 kura sonucu henüz açıklanmadı. Arnavutköy TOKİ kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ ARNAVUTKÖY SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

SÖZLEŞME NASIL İMZALANACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.