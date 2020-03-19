İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5242
  • EURO
    7,0702
  • ALTIN
    315.258
  • BIST100
    85381
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TOKİ kura canlı yayın izleme linki: TOKİ Arnavutköy 3+1 kura sonucu açıklandı mı?
Ekonomi

TOKİ kura canlı yayın izleme linki: TOKİ Arnavutköy 3+1 kura sonucu açıklandı mı?

TOKİ kura canlı yayın kanalları tüm TOKİ projelerine başvuru yapan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.TOKİ Arnavutköy 3+1 kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Bugün TOKİ Arnavutköy projesinde yer alan 3+1 konutlar için kura çekiişi yapılacak.TOKİ Arnavutköy'ün 3+1 dairelerine başvuran İstanbullular büyük bir heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. TOKİ Arnavutköy kurasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19 Mart 2020 Perşembe  11:05 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:05
ABONE OL

TOKİ Arnavutköy 3+1 kura sonucu açıklandı mı? sorusunun yanıtı projeye başvuru yapan tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün TOKİ Arnavutköy projesinde yer alan 3+1 konutlar için kura çekiişi gerçekleştirilecek.TOKİ Arnavutköy 3+1 kura çekilişi bugün saat 10:00'da başladı. Kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kura vatandaşların katılımına kapalı olup, internet üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ:

TOKİ kura çekilişi canlı yayınları TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.

TOKİ CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ARNAVUTKÖY 3+1 KURA SONUCU AÇIKLANDI MI?

TOKİ Arnavutköy 3+1 kura sonucu henüz açıklanmadı. Arnavutköy TOKİ kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ ARNAVUTKÖY SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

SÖZLEŞME NASIL İMZALANACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

Diyarbakır Diyar-ı Huzur oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar
Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı
Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.