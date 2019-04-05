TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları 2019!

''TOKİ kura çekilişi ne zaman?'' sorusunun yanıtı 50 bin sosyal konut projesine başvuru yapan ve başvuru yapmak isteyen binlerce kişi tarafından araştırılıyor. TOKİ'nin 2019 projelerine ilgi büyük. Yatay mimari esas olarak inşa edilecek konutlara bu zamana kadar 550 bini aşkın başvuru geldi. TOKİ 50 bin sosyal konut projesinden daire sahibi olmak isteyen vatandaşların 2+1'lerde 500 TL, 3+1'lerde 1000 TL olan başvuru ücretini Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yetkili şubelerine yatırmaları gerekiyor. 50 bin konuttan 6 bin 300’ü İstanbul’da yükselecek. TOKİ'nin İstanbul projeleri ; Başakşehir Kayabaşı, Başakşehir Ayazma, Silivri Alipaşa, Başakkent Hoşdere ve Tuzla Aydınlı'da inşa edilecek. Proje kapsamındaki en uygun fiyatlı daire 116 bin 400 TL taksitleri de 388 TL olarak açıklandı.3+1 dairelerin fiyatları 170 bin 720 liradan başlangıç gösteriyor. TOKİ 50 bin sosyal konut projesi ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ projelerinde kura tarihleri bazı bölgelerde belli oldu. TOKİ İstanbul projeleri için kura tarihi henüz açıklanmadı. İstanbul kura tarihleri açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

TOKİ KURA TARİHLERİ!

1-Karabük Yenice 2. Etap'ta kuralar 25 Nisan 2019,

2-Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi'nde kuralar 26 Nisan 2019,

3-Ardahan Posof'ta kuralar 29 Nisan 2019,

4-Van Çaldıran'da kuralar 30 Nisan 2019,

5-Bitlis Ahlat'da kuralar 2 Mayıs 2019'da,

6-Bingöl Adaklı'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

7- Bingöl Karlıova'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

8-Elazığ Merkez Bizmişen'de kuralar 6 Mayıs 2019'da,

9-Malatya Doğanşehir'de kuralar 7 Mayıs 2019'da,

10-Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'da kuralar 8 Mayıs 2019'da,

11-Adana Tufanbeyli'de kuralar 9 Mayıs 2019'da,

12-Malatya Darende'de kuralar 10 Mayıs 2019'da,

13-Erzincan Kemaliye'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

14-Malatya Arapgir'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

15-Sivas Merkez Yenimahalle'de kuralar 14 Mayıs 2019'da,

15-Yozgat Merkez Mutafoğlu'da kuralar 15 Mayıs 2019'da,

16-Çorum Merkez Kuruçay'da kuralar 16 Mayıs 2019'da,

17-Kırıkkale Delice 2. Etap'ta kuralar 17 Mayıs 2019'da,

18-Karaman Merkez Kırbağı'da kuralar 20 Mayıs 2019'da,

19-Mersin Mezitli'de kuralar 21 Mayıs 2019'da,

20-Osmaniye Sumbas'da kuralar 22 Mayıs 2019'da,

21-Hatay Altınözü'nde kuralar 23 Mayıs 2019'da,

22-Giresun Güce 2 .Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

23-Gümüşhane Köse 2. Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

24-Bayburt Şingah'ta kuralar 29 Mayıs 2019'da,

25-Konya Beyşehir'de kuralar 30 Mayıs 2019'da,

26-Isparta Keçiborlu'da kuralar 31 Mayıs 2019'da kuralar çekilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI 2019!

TOKİ kura sonuçları 2019 verileri 29 Nisan'da ilk kuranın çekilmesi ile birlikte haberimizin içerisine eklenecektir. TOKİ kura sonuçları anlık olarak takip edilmektedir.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3 1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşlarımızın;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekmektedir.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ;

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin, 15-19 Nisan - 2019 tarihleri arasında,

En az yüzde 40 engelli vatandaşların 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında,

Emekli vatandaşların 26 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.