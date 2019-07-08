TOKİ kura sonuçları son dakika açıklandı mı? Isparta merkez projesi TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası!

TOKİ Isparta merkez kura sonuçları! ‘TOKİ kura sonuçları son dakika açıklandı mı? Isparta merkez projesi TOKİ kura sonuçları nedir?’ sorularına ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. 8 Temmuz itibari ile TOKİ Isparta merkez projesi kura çekimlerine devam edilecek. Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura yapılacak. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T. Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler. İşte TOKİ Isparta merkez projesi kura sonuçları son dakika gelişmeleri…

TOKİ KURALARI PROGRAMI

Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura yapılacak.

TOKİ’DE KONUT KAZANAMAYAN ÜCRET İADESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası yetkili şubelerinden geri alabilecektir.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T. Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞİ NASIL OLACAK?

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

2. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

TOKİ ISPARTA DEVİR VE OTURMA İŞLEMLERİ

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

50 BİN KONUT İÇİN 636 BİN TALEP GELDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023 yılında kadar 250 bin sosyal konut projemiz var. Bunun ilk etabı olan 50 bin konut için 67 ilimizde talepleri topladık, 636 bin talep geldi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla TOKİ eliyle yürütülen sosyal konut hamlesinin devam ettiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Sosyal konut hamlesiyle 2002 yılından bu yana 840 bin konut inşa ettik. 750 bin vatandaşımız teslim ettiğimiz bu evlerde huzurlu, mutlu bir şekilde yaşıyor. Bir ay önce açıkladığımız 2023 yılında kadar 250 bin sosyal konut projemiz var. Bunun ilk etabı olan 50 bin konut için 67 ilimizde talepleri topladık, 636 bin talep geldi. Bu gelen talepler doğrultusunda kuralarımızı çekeceğiz ve 50 bin hak sahibine yeni evlerini teslim edeceğiz. Daha sonra 2023 yılına kadar diğer 200 bin sosyal konut için çalışmaları başlatarak hem istihdama hem ekonomimize katma değer sağlamak için bu projeleri yapma gayreti göstereceğiz."