TOKİ Tuzla 2+1 kurası kazananlar isim listesi: Tuzla TOKİ kura sonucu nasıl öğrenilir?

16 Mart 2020 Pazartesi 10:34 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 10:34

Tuzla TOKİ kura sonucu nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı tüm projeye başvuru yapan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün, Tuzla projesinde yer alan 2+1 nitelikli 4.025 konut için kura çekim işlemi gerçekleştirilecek. TOKİ Tuzla 2+1 kurası kazananlar isim listesi kura çekiminin ardından belli olacak. Kura çekilişini TOKİ'nin resmi Twitter, Facebook ve YouTube sayfalarından canlı olarak takip etmeniz mümkün. TOKİ Tuzla kurası hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TUZLA TOKİ KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

E- DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Kura çekilişini TOKİ'nin resmi Twitter, Facebook ve YouTube sayfalarından canlı olarak takip edebilirsiniz.

TOKİ TUZLA CANLI YAYIN İZLE

SÖZLEŞME NASIL İMZALANACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.