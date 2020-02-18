18 Şubat 2020 Salı 15:34 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldığını açıklamıştı. Ucuz konut sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği TOKİ projelerine dair araştırmalar da hız kazandı. Büyük bir heyecanla beklenen TOKİ 2020 kura takvimi açıklandı. TOKİ Tuzla kura çekilişi ne zaman? İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları da cevabını buldu. TOKİ 2020 kura çekimine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Tuzla kura çekilişi için merakla beklenen tarihler açıklandı. İstanbul İli Tuzla ilçesine 5750 konut inşa edilecek. Konutların kurası 16 Mart 2020 Pazartesi çekilecek.

İSTANBUL TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları ise kura çekiminin tamamlanmasının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ kura sonuç ekranından T.C kimlik numaranız ile sorgulama işlemi yapabileceksiniz.

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI NASIL YAPILACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.