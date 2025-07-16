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Ekonomi

TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle ev sahibi olmanın yepyeni bir modeli: Gayrimenkul sertifikası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO, İstanbul Başakşehir'de TOKİ mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek yeni konut projesi için Gayrimenkul Sertifikası ihracına hazırlanıyor. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuru yapıldı. Emlak Konut tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, projeye ilişkin tüm detayların SPK tarafından onaylanacak İzahname Seti ile çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Haber Merkezi16 Temmuz 2025 Çarşamba 11:18 - Güncelleme:
TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle ev sahibi olmanın yepyeni bir modeli: Gayrimenkul sertifikası
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile 'İş Birliği Protokolü'nün imzalanmasını takiben, TOKİ mülkiyetinde bulunan İstanbul, Başakşehir'de yer alan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek projeye ilişkin Gayrimenkul Sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuruda bulunulmuştur.

Emlak Konut'tan yapılan açıklamada, gayrimenkul sektörünün dinamikleri ve tasarruf sahiplerinin beklentileri doğrultusunda atılan bu adımın sermaye piyasaları ile gayrimenkulü buluşturan önemli bir enstrüman olduğu belirtildi.

Emlak Konut tarafından halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile küçük birikimlerle büyük projelere ortak olabilirler, ev sahibi olabilirler ve dilerlerse yatırım yapabilirler.

Gayrimenkul Sertifikası modeli, Emlak Konut ve TOKİ'nin sağladığı güvence ile birlikte yatırımcılar için şeffaf ve güvenilir bir yatırım imkânı sunacaktır.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amacımız, tasarruf sahiplerine ve yatırımcılarımıza, ister konut edinebilecekleri, isterse proje kapsamındaki gayrimenkullerin değer artışından şeffafça yararlanabilecekleri esnek bir yatırım fırsatı sunmaktır. İzahname Seti'nin SPK onayını müteakip, sürece dair gerekli açıklamalar çok yakında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

TOKİ VE EMLAK KONUT FİNANS SEKTÖRÜYLE GÜÇ BİRLİĞİ YAPIYOR

TOKİ ve Emlak Konut, finans sektörüyle kurduğu iş birliğiyle gayrimenkul yatırımında yeni bir dönem başlatıyor. Bankalar ve finans kuruluşlarıyla geliştirilen bu ortak yapıyla, yatırımcılar ellerindeki tasarruf oranında Başakşehir'de hayata geçirilecek projeye katılabiliyor ve güvenli bir şekilde yatırım yapabiliyor. Bu iş birliği, gayrimenkul sektörü ile finans dünyası arasında güçlü bir köprü kuruyor.

Hem güvenli hem esnek olan bu yapı, gayrimenkul yatırımını sadece belli bir kesime değil, toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Böylece hem ev sahibi olmak kolaylaşıyor hem de tasarruflar değer kazanıyor.

Detaylara, SPK onaylı İzahname sonrası (www.emlakkonut.com.tr) ve (www.kap.org.tr) adreslerinden ulaşılabilecek.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

Gayrimenkul Sertifikası; Borsa İstanbul'da işlem gören, yatırımcıların küçük birikimlerle konut projesinde ev sahibi olmasını ve gayrimenkul yatırımı yapmasını sağlayan bir yatırım aracıdır. Tasarruf sahipleri Gayrimenkul Sertifikası ile TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen konut projesine ortak olabilir, bütçelerine göre kendi belirledikleri oranlarda yatırım yapabilirler. Yatırımcılar istedikleri kadar sertifika alabilir, diledikleri kadar biriktirebilirler.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL KULLANILIR?

Gayrimenkul sertifikası, bir anlamda bir evin küçük bir hissesi gibidir. Projede yer alan konutlar küçük paylara bölünerek, "gayrimenkul sertifikası" olarak yatırımcılara sunulur. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görür. Yani dileyen herkes yatırım hesabı üzerinden bu sertifikaları alıp satabilir.

Tasarruf sahipleri yatırım hesapları aracılığıyla, ister sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir isterlerse de proje değerlendikçe birikimlerini kazanca dönüştürme fırsatı elde edebilir.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Banka veya aracı kurumlarda yatırım hesabı olan herkes, Gayrimenkul Sertifikası alabilir, küçük birikimlerini büyük yatırıma dönüştürebilir. Hem güvenli hem esnek olan bu yapı, gayrimenkul yatırımını toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Böylece hem ev sahibi olmak kolaylaşıyor hem de tasarrufların değer kazanmasına imkân tanıyor.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süreç, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından başlayacak. Tüm detaylar Emlak Konut'un resmi internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden çok yakın zamanda duyurulacak.

  • TOKİ projesi
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