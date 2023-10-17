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Ekonomi

TOKİ'den 42 ilde açık artırmalı arsa satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 42 ildeki 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak.

AA17 Ekim 2023 Salı 10:19 - Güncelleme:
TOKİ'den 42 ilde açık artırmalı arsa satışı
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TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 1-2 Kasım'da yapılacak açık artırmayla konut, ticaret, sanayi, turizm tesisi, özel sağlık tesisi ve plansız nitelikteki arsalara peşin veya yüzde 35 peşinat ve 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Tahmin edilen bedeli 15 milyar 861 milyon 229 bin 931 lira olan yaklaşık 3 milyon 883 bin 551 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 462 arsa açık artırmayla satılacak.

Ayrıca Antalya Demre'de de bir arsa kiralanacak.

TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek müzayedeye internetten de "emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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