TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir proje başlatıldı. Proje kapsamında; Ankara, İstanbul, Kayseri, İzmir ve Kırşehir dahil olmak üzere toplam 32 farklı ilde açık artırma ile arsa satışı gerçekleşecek.

Açık artırma kapsamında 200.000 TL peşinat ve kalan kısmı 48 ay taksite arsa sahibi olmak mümkün olacak. Peki, TOKİ'nin söz konusu açık artırması ne zaman yapılacak?

TOKİ'DEN AÇIK ARTIRMA İLE ARSA FIRSATI



TOKİ, açık artırma yolu ile taşınmaz satışı gerçekleştirecek. Açık artırma, 29 Ağustos 2024 tarihinde, saat 10:30'da yapılacak.

TOKİ tarafından satılacak taşınmazların toplam muhammen bedeli, 6 milyar 652 milyon 259 bin 73 lira. Bunun yanı sıra açık artırmaya çıkartılacak 173 arsanın toplam metrekare büyüklüğü, 6 milyon 887 bin 928.

Dar gelirli vatandaşlara da hitap edebilen arsalar, yüzde 25 peşinat ve 48 ay taksitle satın alınabilecek.

Taşınmazlar; Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Erzincan, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Diyarbakır, Karabük, Muş, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, Mersin, İzmir, Bayburt, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muğla, Şanlıurfa, Niğde, Siirt, Sivas, Uşak ve Van'da bulunuyor.

Öte yandan oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de teklif verilebilecek.

4.360 TL TAKSİTLE ARSA FIRSATI



TOKİ tarafından satışa çıkartılacak taşınmazlarda en çok dikkat çekenleri, uygun fiyatlı olanları. Bu nedenle söz konusu taşınmazları adeta yetişen alıyor. Ek olarak bu noktada 200.000 TL peşinat ve 4.360 TL taksitle alıcısını bekleyen taşınmaz pek çok vatandaşın ilgi odağı oldu.

Söz konusu taşınmaz, Kayseri Melikgazi Mimarsinan'da bulunuyor. İşte söz konusu arsa;

TOKİ tarafından 4.543 TL taksitle arsa almak da mümkün olabiliyor. Söz konusu açık artırmaya çıkartılacak taşınmaz, Kırşehir Boztepe Bağbaşı'nda bulunuyor. İşte o arsa;