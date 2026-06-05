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Ekonomi

TOKİ'den 64 ilde yeni konut kampanyası! Merak edilenler 10 soruda cevap buldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtını paylaştı. Öte yandan satışa ilişkin detaylara, 'www.toki.gov.tr' ile 'muzayede.emlakyonetim.com.tr' internet adreslerinden ve '444 84 34' numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

AA5 Haziran 2026 Cuma 12:11 - Güncelleme:
TOKİ'den 64 ilde yeni konut kampanyası! Merak edilenler 10 soruda cevap buldu
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Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. 64 ilde 20 bine yakın orta gelirli ailemizi yuva sahibi yapacak yeni TOKİ açık satış kampanyamızla ilgili merak edilenleri yanıtladık." ifadelerini kullandı.

64 ilde 20 bin konutun dağılımı belli oldu

Kampanyaya ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

Soru: Satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?

- 15 Haziran ve 17 Temmuz tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.

Soru: Kampanyadan kimler faydalanabilecek?

- 18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışa çıkarıyor: Ankara'daki örnek daireler ilk kez görüntülendi

Soru: Ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?

- Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.

Soru: İkametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?

- İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.

Soru: Gelir koşulu var mı?

- Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.

Bakan Kurum: 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak

Soru: Evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?

- 3 alternatif sunulacak satışlarda birincisi, peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilerek konut satın alınabilecek.

Soru: Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

- Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

Soru: Konut teslimleri ne zaman yapılacak?

- Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

Soru: Hangi büyüklükte konutlar olacak, dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek mi?

- 2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak. Vatandaşlar istediği büyüklükteki konutu seçebilecek.

Soru: Hangi ilde kaç konut satışa çıkarılacak?

- Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'da 30, Aydın'da 310, Balıkesir'da 213, Batman'da 588, Bayburt'da 172, Bilecik'da 206, Bingöl'da 88, Bitlis'de 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'da 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'da 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'da 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'ta 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'ta 1238, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000 konut satışa sunulacak.

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