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  • TOKİ'den açık satış kampanyası: 64 ilde 20 bin konutun dağılımı belli oldu
Ekonomi

TOKİ'den açık satış kampanyası: 64 ilde 20 bin konutun dağılımı belli oldu

TOKİ'nin 64 ilde satışa çıkaracağı yaklaşık 20 bin konutun dağılımı netleşti. TOKİ tarafından hayata geçirilen projede konut fiyatları 2 milyon 100 bin TL'den, aylık taksitler ise 18 bin TL'den başlarken, başvurular 15 Haziran'da başlayacak. En fazla konut Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak. İşte illere göre konut dağılımı...

AA5 Haziran 2026 Cuma 11:14 - Güncelleme:
TOKİ'den açık satış kampanyası: 64 ilde 20 bin konutun dağılımı belli oldu
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TOKİ, orta gelir grubuna yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satışa sunulacağı projede il ve ilçe bazındaki dağılım netleşirken, ödeme seçenekleri ve başvuru takvimi de açıklandı.

TOKİ'DEN ORTA GELİRLİ AİLELERE KONUT KAMPANYASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'nda TOKİ'nin orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu.

Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

- İL VE KONUT SAYILARI ERİŞİME AÇILDI

Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti.

Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak.

Antalya'da 46, Edirne'de 127, Kırklareli'nde 139, Tekirdağ'da 424, Çanakkale'de 108, Balıkesir'de 213, Bursa'da 2 bin 200, Kocaeli'de 423, Sakarya'da 20, Düzce'de 130, Bilecik'te 206, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Aydın'da 310, Muğla'da 97, Denizli'de 319, Burdur'da 269, Isparta'da 176, Afyonkarahisar'da 396, Eskişehir'de 565, Konya'da 998, Karaman'da 120, Mersin'de 272, Aksaray'da 219, Kırşehir'de 220, Kırıkkale'de 85, Çankırı'da 83, Karabük'te 127, Zonguldak'ta 19, Kastamonu'da 28, Çorum'da 157, Yozgat'ta 216, Kayseri'de 104, Hatay'da 1240, Gaziantep'te 7, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000, Sivas'ta 203, Tokat'ta 59, Amasya'da 68, Samsun'da 684, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Erzincan'da 37, Elazığ'da 61, Bingöl'de 88, Mardin'de 452, Batman'da 588, Siirt'te 294, Şırnak'ta 275, Hakkari'de 86, Van'da 161, Bitlis'te 262, Muş'ta 147, Ağrı'da 118, Kars'ta 48, Erzurum'da 21, Bayburt'ta 172, Rize'de 5, Artvin'de 30, Ardahan'da 13, Nevşehir'de 317 konut satışa sunulacak.

Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

  • TOKİ konutları
  • ilçelere göre dağılım
  • 20 bin konut

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