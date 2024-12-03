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Ekonomi

TOKİ'den dar ve orta gelirliler için yeni konut projesi! 250 bin daire satılacak

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni projelerini peş peşe duyurdu. Tunceli ve Kırıkkale başta olmak üzere birçok ilde stoktaki konutlar uygun fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Taksitle ev sahibi olmak isteyenler, e-Devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Peki hangi şehirlerde konut satışı yapılacak? İşte detaylar...

3 Aralık 2024 Salı 08:31 - Güncelleme:
TOKİ'den dar ve orta gelirliler için yeni konut projesi! 250 bin daire satılacak
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TOKİ, 2025 yılında başlatacağı 250 bin konut projesinin detaylarını duyurdu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapma hedefiyle başlattığı yeni projelerle, vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

Bilecik, Elazığ, Gaziantep ve Tunceli gibi birçok ilde yapılacak olan projede vadeye göre taksitler düzenlenebilecek. İşte, daire satışlarının yapılacağı şehirler ve detaylar...

TOKİ'DEN 250 BİN YENİ KONUT PROJESİ

TOKİ, 2025 yılı için 250 bin konutluk dev bir projeye hazırlanıyor. Tunceli ve Kırıkkale başta olmak üzere birçok şehirde, stokta bulunan evler cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.

TOKİ, yeni konut projelerinde esnek ödeme planları ve düşük taksit imkanları sunarak dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefliyor. Yeni projelerle birlikte binlerce kişi, hayalini kurduğu eve kavuşma fırsatı bulacak.

TUNCELİ'DE 54 KONUT SATIŞA SUNULUYOR

TOKİ, Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Eltihatun Mahallesi'nde 118 konutluk projeden elde kalan 54 daireyi satışa çıkardı. En uygun dairenin peşinatı 155.790,01 TL olarak belirlenirken, 180 ay vade ve aylık 7.789,50 TL taksit ödemesiyle ev sahibi olmak mümkün olacak. Başvuru tarihleri ise 27 Kasım 2024 - 03 Aralık 2024 arasında gerçekleştirilebilecek.

KIRIKKALE'DE SINIRLI SAYIDA DARİE

Kırıkkale'nin Delice ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yer alan 3. Etap 126 konutluk projeden, 13 adet daire satışa çıkarılıyor. Bu projeye başvurular, 09 Aralık 2024 - 13 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

TOKİ projelerine başvurmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi veya e-Devlet sistemi üzerinden gerekli belgeleri tamamlayarak işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşmamak için son tarihleri dikkatle takip etmek önem taşıyor.

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