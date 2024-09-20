Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için %25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az %25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun" dedi.

TOKİ'DEN YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI

Konut ve iş yeri alıcıları borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda

%25 oranında indirimden faydalanabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar; Borcun %25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse %25 indirimden yararlanabilecek.

Başvuru tarihleri 23 Eylül-18 Ekim 2024 olarak belirlendi.

KAMPANYADAN KİMLER FAYDALANACAK?

TOKİ'den 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri

Geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibariyle başlamış olanlar

Kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar