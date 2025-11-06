İSTANBUL 20°C / 14°C
Ekonomi

TOKİ'nin en fazla merak edilen sorusu cevap buldu... Hangi ilçeye kaç konut yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında, 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla hayata geçirilen projede vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında hangi ilde hangi ilçeye kaç adet konut yapılacağı sorusuydu. Bu kapsamda konuya açıklık getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hazırladığı harita ile hangi ilin hangi ilçesine kaç adet yapılacağını harita üzerinden vatandaşların erişimine sundu.

6 Kasım 2025 Perşembe 12:01
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler belli oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yılın başında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzasıyla valiliklere gönderilen yazıyla, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi süreci başlatıldı.

Bu kapsamda valiliklerden, öncelikle Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan, altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın ve konut yapımına uygun büyüklükte taşınmazların tespit edilmesi istendi. Ayrıca tarım, orman, sulama bölgesi veya sit alanı gibi bölgeleri içermeyen, arazi topoğrafyası bakımından uygun alanlara ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığa iletilmesi talep edildi.

Bakanlığın değerlendirmeleri sonucunda, konut fiyatlarının dengelenmesini ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, illerin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak konut sayıları belirlendi.

Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek.

İL VE İLÇE BAZINDAKİ KONUT SAYILARI ERİŞİME AÇILDI

Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.

En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.

Projeye ilişkin il ve ilçe bazında inşa edilecek konut sayılarına, "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/" adresinden ulaşılabiliyor.

