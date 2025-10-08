İSTANBUL 18°C / 13°C
Ekonomi

TOKİ'nin kampanyasından faydalandılar: Binlerce vatandaş tapusuna kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 22 Eylül'de başlattığı yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanan 7 bin 910 kişi, borcunu kapatarak tapusunu almaya hak kazandı.

8 Ekim 2025 Çarşamba 11:07
TOKİ'nin kampanyasından faydalandılar: Binlerce vatandaş tapusuna kavuştu
AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlenen kampanyanın başvuruları devam ediyor.

Kampanyadan 12 günlük mesai sürecinde 8 bin 251 kişi yararlandı. Bu kapsamda borcunu tamamen kapatan 7 bin 910 kişi tapularını almaya hak kazandı.

Borcunun tamamını kapatamayan 341 konut ve iş yeri alıcısı ise yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 25 indirim kampanyasından faydalandı.

Başvurular, 17 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili bankalara yapılabilecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek borç kapatmalarda indirimden yararlanılamayacak.

"KONUT KREDİSİ KULLANILABİLİYOR"

Kampanyaya katılmak isteyenlerin TOKİ'ye ödenmemiş aidat veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılmış ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihte başlayan konut ve iş yerleri faydalanabiliyor. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan alıcılar ise indirimden yararlanamıyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalar üzerinden konut kredisi kullanabiliyor.

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

