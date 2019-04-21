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TOKİ’nin sosyal konutlarına 13 kat talep

TOKİ’nin 67 ilde satışa çıkardığı 50 bin adetlik sosyal konutlarına 636 bin kişi başvurdu. TOKİ Başkanı Bulut, yakın zamanda kura takvimini açıklayacaklarını söyledi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın startını verdiği, 67 ilde 140 projeyle TOKİ’nin hayata geçirdiği sosyal konut projeleri için talep toplama süreci tamamlandı.  Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 bin yeni sosyal konut için 13 kat, yani 636 bin 787 kişi başvurduğunu söyledi. 

AYLIK TAKSİT 388 TL

Bulut, “6-25 Mart tarihlerinde normal vatandaşlarımızın, 26 Mart-5 Nisan tarihlerinde emekli vatandaşlarımızın, 8-12 Nisan tarihlerinde en az yüzde 40 engelli vatandaşlarımızın, 15-19 Nisan tarihlerinde şehit aileleri ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin taleplerini topladık. Çok kısa bir süre içerisinde kura takvimini hazırlayarak kamuoyuna açıklayacağız” açıklaması yaptı.       

Proje kapsamında inşa edilecek konutların 32 bin 198’inin 2+1, 17 bin 802’sinin ise 3+1 olduğunu aktaran Bulut, alt gelir grubunda yer alan vatandaşların daha rahat konut sahibi olabilmeleri için 2+1 konut sayısını yüzde 64 olarak belirlediklerini söyledi. Bulut, başvuruları tamamlanan 50 bin yeni sosyal konutun minimum maliyet ile bütçelendiğini belirterek, “Konutlarımıza talep çok. 2+1 konutlar 116 bin 400 liradan başlayıp aylık 388 lira taksitle, 3+1 konutlar 170 bin 720 liradan başlayıp, aylık 759 lira taksitle satışa sunuldu” dedi.

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