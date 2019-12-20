TOKİ’ye 3 günde 130 bin başvuru

20.12.2019 02:15 - Güncelleme: 20.12.2019 02:15

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ‘100 bin sosyal konut’ için 3 günde 130 bin başvuru sayısına ulaşıldığını açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) düzenlenen ‘TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Kurum “2020 yılının ilk çeyreğinde başlayıp temelini atacağımız konutları 1-1.5 yıl içinde tamamlayacağız. İnşallah bu projeyle; dar gelirli vatandaşlarımız; yüzde 10 peşinat, aylık 894 lira sabit taksitle ve 240 aya varan vadelerle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler. Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır” dedi.

31 BİN KONUT SATILDI

Kentsel dönüşüm ve sosyal konutlar dahil tüm projeler için 2019’da yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yaptıklarını açıklayan Kurum “Bu yılın ilk 10 ayında toplam 31 bin yeni konutun satışını gerçekleştirdik, 42 bin 161 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Halen 317 şantiyemizde yaklaşık 83 bin konut ve ilave sosyal donatıların inşası devam ediyor. Bilhassa kentsel dönüşüm projelerinde aktif rol alarak 59 ilimizde projelerimizi büyük bir azim ve kararlılıkla başlattık, sürdürüyoruz. 72 bin öğrencimize sıcacık yurtlar, 40 bin yatak kapasiteli son derece modern hastaneler yaptık, yapıyoruz” diye konuştu. TOKİ denilince akla daha çok sosyal konutların geldiğini aktaran Kurum, TOKİ’nin artık millet bahçeleri, yeni stadyumlar, yeşil alan üretimi ve 22 ekolojik koridorla da anılacağını bildirdi.

197 İHALE YAPILDI

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise bugüne kadar 4 bin 447 ihale yaptıklarını belirtti. İhalelere Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yaklaşık 2 bin 250 yüklenicinin katıldığını ve 870 müteahhidin idareden iş aldığını aktaran Bulut, “2019 yılında ise yapım, hizmet ve danışmanlık kapsamında 197 ihale gerçekleştirilmiştir. TOKİ’nin şu anda aktif olarak çalıştığı yüklenici sayısı 197, müşavir sayısı da iş ortaklıklarıyla beraber 24’tür” diye konuştu.

BAŞVURULAR 15 OCAK'TA BİTİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ için talep pazartesi günü toplanmaya başlamıştı. 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek konutlar için başvurular Ziraat ankası şubelerinden yapılabiliyor. Başvuru süresi, 15 Ocak 2020’de sona erecek olan konutların taksitleri ise 894 liradan başlıyor.