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Ekonomi

TOKİ'ye ambargo koydular! Vatandaşa İSKİ zulmü

Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu, TOKİ'nin projelerine su vermeyen İSKİ'ye tepki gösterdi. İSKİ Genel Kurulu'nda konuşan Candaroğlu, Sazlıdere çevresindeki TOKİ projelerinin İstanbul'da yaşayan dar gelirli vatandaşlar için üretilmiş sosyal konutlar olduğunu vurguladı. Candaroğlu, hak sahipleri belirlenmiş, inşaatları tamamlanmak üzere olan konutlara İSKİ'nin su ve altyapı hizmeti vermediğini ve vatandaşların mağdur edildiğini söyledi.

HABER MERKEZİ16 Mayıs 2025 Cuma 08:34 - Güncelleme:
TOKİ'ye ambargo koydular! Vatandaşa İSKİ zulmü
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Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İSKİ Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İstanbul'un su krizinin sebebinin CHP'li İBB yönetimi olduğunu söyledi. Sazlıdere Barajı üzerinden yürütülen tartışmaların, sosyal konut projelerine engel olma girişimi olduğunu vurgulayan Başkan Candaroğlu, TOKİ'nin bitmek üzere olan projelerine İSKİ tarafından su verilmediğini belirtti.

'MAĞDUR EDİYORLAR'

Sazlıdere Barajı çevresindeki TOKİ projelerinin siyasi hesaplara kurban edildiğini vurgulayan Başkan Candaroğlu, "Bu konutlar İstanbul'da yaşayan dar gelirli vatandaşlarımız için üretilmiş sosyal konutlardır. Hak sahipleri belirlenmiş, inşaatları tamamlanmak üzeredir. İSKİ'nin bu projelere su ve altyapı hizmeti vermemesi, açıkça yaşam hakkının gaspıdır. Sazlıdere'nin teknik ömrünü tamamlamış bir baraj olduğunu bile bile, çevreciliği bahane ederek vatandaşı mağdur ediyorlar" diye konuştu.

'YENİDEN TANKER SUYU'

Başkan Candaroğlu, İstanbul'un yıllar önce çözülen su sorununa yeniden döndürülmeye çalışıldığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde projelerle İstanbul'a su getirildi. O gün tanker kuyrukları sona erdi. Bugün ise CHP zihniyeti İstanbul'u yeniden tanker suyuna muhtaç hale getirmiştir. Mevcut sistemi koruyamadıkları gibi, su ücretlerine yüzde 1065 zam yaptılar. Arıtma tesislerine temel atmak yerine, 'temel atmama' törenleri düzenlediler. Karaburun'da, Şile'de atık sular arıtılmadan denize bırakıldı, halk sağlığı riske atıldı" ifadelerini kullandı.

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