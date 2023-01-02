Tolga Andaç: Emlak sektöründe normalleşme sürecine girdik

Başkent Ankara'da emlak sektörüne yön veren isimlerden, Mülk Kaynak Gayrimenkul'ün kurucusu Tolga Andaç, 2022 yılını değerlendirdi. 2022'yi sektör açısından sıra dışı bir yıl olarak tanımlayan iş insanı, "Yaşadığımız süreç tek kelimeyle sıra dışıydı. Pandemi, savaşlar, enflasyon gibi tüm olumsuz faktörlerin üst üste gelmesiyle tüm dengeler değişti. Karar alım süreçlerinde profesyonellerin önemini ortaya kayan bu süreç bize çok şey öğretti. Artık yatırımcılar ve sektörle ilgilenenler daha bilinçli hareket ediyor, profesyonellerden destek alıyor" diye konuştu.

KONUT TALEBİ YÜKSEK KALACAK

Yüksek enflasyon karşısında gayrimenkul yatırımının sağladığı yüksek getirinin bu senenin öne çıkan gelişmesi olduğunu vurgulayan Andaç sözlerine şöyle devam etti: "İnsanlar finansal kayıplardan korumanın en iyi yolunun yine gayrimenkul olduğunu gördü. Biz enflasyon düşmediği sürece talebin yüksek kalacağını öngörüyoruz. Burada da yatırımcıları uyarıyoruz. Altyapının gelişmiş olduğu yeni konut komplekslerinde dairelere yatırım yapmalılar. Bütçeleri kısıtlı ise gelişmekte olan bir bölgeye yönelmeliler."

KARAMSAR HAVA DAĞILMAYA BAŞLADI

Emlak piyasasında normalleşme sürecinin yavaş da olsa başladığını vurgulayan Tolga Andaç, hükümetin ve belediyelerin sosyal konut projelerinin bu sürece katkı sağladığını belirtti: "Arz-talep arasındaki dengesizlik konut fiyatlarındaki artışın ana sebeplerinden biriydi. Gerek hükümetin, Gerek TOKİ ve belediyelerin açıkladığı sosyal konut projeleri piyasaya umut verdi. Bu projelerin hayata geçmesi ortalama iki yıllık bir süreç. Ama sektörde en önemli unsurlardan biri beklenti. Artık beklenti karamsarlıktan pozitife doğru kaymaya başladı. Bunun sonuçlarını yakın gelecekte göreceğimizi, fiyatlara da yansıyacağını düşünüyoruz."