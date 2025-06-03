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Ekonomi

Toplam kaynak 1 milyar euroyu aştı! Türkiye'ye dev destek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Türkiye'nin sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankasından 757,1 milyon euroluk finansman temin edildi. Toplam kaynak 1 milyar euroyu aşarken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'İşbirliğimiz güçlü şekilde sürdürülecek.' dedi.

AA3 Haziran 2025 Salı 08:40 - Güncelleme:
Toplam kaynak 1 milyar euroyu aştı! Türkiye'ye dev destek
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AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Türkiye'nin yurt dışından uygun koşullu finansman temin çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Sulama Modernizasyonu-2 Projesi kapsamında 757,1 milyon avro tutarında kredi, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

Proje kapsamındaki kredi tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) tahsisli sağlanacak ve proje DSİ tarafından yürütülecek.

- TOPLAM KAYNAK 1 MİLYAR AVROYU AŞTI

Proje, yine DSİ tarafından yürütülen Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi'nin devamı niteliği taşıyor. Halihazırda proje kapsamında bankadan 317,3 milyon avro tutarında dış finansman temin edildi.

Yeni finansmanla birlikte Türkiye'nin sulama modernizasyonu için bankadan 1 milyar avronun üzerinde dış finansman sağlanmış oldu.

Türkiye Sulama Modernizasyonu-2 Projesi'yle seçili sulama havzalarında dağıtım altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu yoluyla daha iyi sulama hizmeti sunulması hedefleniyor. Ayrıca, su iletim verimliliğinin iyileştirilmesi, sulama birliklerinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve uzun vadeli bir sulama modernizasyon programının hazırlanması amaçlanıyor.

- "İŞBİRLİĞİMİZ GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Dünya Bankası ile tarım ve kırsal kalkınma sektöründeki ortaklığının uzun yıllara dayandığını ve yıllar boyunca verimli sonuçlar alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alandaki başarılı işbirliğimiz önümüzdeki süreçte de güçlü şekilde sürdürülecektir. Orta Vadeli Program'la da uyumlu olarak sulama alanındaki kamu altyapı yatırımlarına önem verilerek ülkemizin tarım alanındaki potansiyelinin desteklenmesi, gıda fiyatlarında istikrar sağlanması ve gıda arz güvenliğinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Uluslararası kuruluşlarla güçlü ilişkilerimiz Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her geçen gün daha da artarak devam etmekte, uygulanan program destek görmektedir."

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