9 Eylül 2025 Salı
Ekonomi

Toplamda 4,8 milyar metreküp! Türkiye'den petrol devi ile kritik anlaşma

BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl geçerli olacak bir LNG alımı anlaşması imzalandığını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yıllık yaklaşık 1,6 milyar metreküp, toplamda ise 4,8 milyar metreküp LNG'nin Türkiye'ye teslim edileceğini duyurdu.

AA9 Eylül 2025 Salı 16:09 - Güncelleme:
Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamındaki temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

"Gastech marjında milli şirketimiz BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak bir LNG alım anlaşması imzaladık." ifadesini kullanan Bayraktar, anlaşma kapsamında yıllık yaklaşık 1,6 milyar metreküp, toplamda ise 4,8 milyar metreküp LNG'nin Türkiye'ye teslim edileceğini duyurdu.

Bayraktar, "Bu işbirliği özellikle kış aylarında arz güvenliğimizin temini, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve ticari esnekliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Anlaşmanın iki şirket ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

