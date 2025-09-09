Toplamda 4,8 milyar metreküp! Türkiye'den petrol devi ile kritik anlaşma

Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamındaki temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

"Gastech marjında milli şirketimiz BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak bir LNG alım anlaşması imzaladık." ifadesini kullanan Bayraktar, anlaşma kapsamında yıllık yaklaşık 1,6 milyar metreküp, toplamda ise 4,8 milyar metreküp LNG'nin Türkiye'ye teslim edileceğini duyurdu.

Bayraktar, "Bu işbirliği özellikle kış aylarında arz güvenliğimizin temini, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve ticari esnekliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Anlaşmanın iki şirket ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.