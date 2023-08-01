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Ekonomi

Toplu sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı sona erdi

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ilk toplantısı sona erdi. Toplantısı sonrası konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvimin netleştirildiğini söyledi.

1 Ağustos 2023 Salı 17:59 - Güncelleme:
Toplu sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı sona erdi
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Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin tüm tarafları memnun edecek şekilde sonuçlanmasını diledi.

Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık bir ay sürecek kamu görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerimizin ilk toplantısını memur konfederasyonlarımızın genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikalarımızın temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdik. Müzakere sürecinin tüm tarafları memnun edecek şekilde ülkemiz ve milletimiz adına hayırla sonuçlanmasını diliyorum."

MEMUR-SEN: TAKVİMİ NETLEŞTİRDİK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "(7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri) Takvimi Sayın Bakan ile netleştirdik" ifadelerini kullandı. 2. toplantı 14 Ağustos tarihinde yapılacak.

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