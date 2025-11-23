İSTANBUL 22°C / 13°C
Ekonomi

Milli ve manevi değerlerimize alçak saldırı! Provokatif ürün satıştan kaldırıldı

Sakallı ve sarıklı Müslümanları 'vatan haini' olarak lanse edip hedef aldığı ürünü satışa sunan kişi sosyal medyadan büyük tepki gördü. Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin olarak, ürünün satıştan kaldırıldığını ve satıcı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi23 Kasım 2025 Pazar 14:15 - Güncelleme:
Milli ve manevi değerlerimize alçak saldırı! Provokatif ürün satıştan kaldırıldı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Bir e-ticaret platformunda, toplumumuzun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır.

Ticaret Bakanlığımızın ilgili birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucunda, söz konusu ürün hızlı bir şekilde satıştan kaldırılmış, satıcı hakkında ise mevzuat kapsamında gerekli idari süreçler başlatılmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; nefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerlerin hedef alınması, toplum kesimlerinin provoke edilmesi ya da kamu vicdanını zedeleme potansiyeli taşıyan hiçbir ürün, hizmet veya ticari faaliyetin e-ticaret ekosisteminde yer bulmasına izin vermeyeceğiz.

Ticaret Bakanlığımız; tüketicilerin korunması, dijital ticaret ortamının güvenliğinin sağlanması, milli birlik ve toplumsal barışa zarar verebilecek içeriklerin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamu düzenini zedeleyici her türlü ticari faaliyete karşı gerekli tüm adımlar, hiçbir gecikmeye mahal verilmeden atılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

