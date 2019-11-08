Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü kampanyaya değinen Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu.

ÇEVRE SEFERBERLİĞİ

Başkan Erdoğan, genelgede 11 Kasım’ı ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak ilan ederek, “Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla; milletimizin de desteği ile her yıl 11 Kasım gününün ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanması uygun görülmüştür. Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim” dedi.

SÖZÜNÜ TUTTU

Öte yandan Erdoğan, 9 Temmuz’da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter’dan paylaştığı ‘Ağaç Dikme Bayramı’ önerisine destek vermişti. Başkan, ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü ilan ederek sözünü tuttu.