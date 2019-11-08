Toprağa hayat canlılara nefes olacak ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği’ nedeniyle yayımladığı genelgede, Türkiye’nin 78 milyon hektarlık alanıyla, ekolojik bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü kampanyaya değinen Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu.
ÇEVRE SEFERBERLİĞİ
Başkan Erdoğan, genelgede 11 Kasım’ı ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak ilan ederek, “Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla; milletimizin de desteği ile her yıl 11 Kasım gününün ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanması uygun görülmüştür. Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim” dedi.
SÖZÜNÜ TUTTU
Öte yandan Erdoğan, 9 Temmuz’da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter’dan paylaştığı ‘Ağaç Dikme Bayramı’ önerisine destek vermişti. Başkan, ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü ilan ederek sözünü tuttu.
Geleceğe Nefes’te 13 milyon fidan sahiplenildi
Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma gayretiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Geleceğe Nefes’ projesi yoğun ilgi gördü. 11 Kasım saat 11.11’de gerçekleştirilecek seferberlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü ve 11 milyon fidana ulaşma hedefiyle çıkılan yolda dün itibariyle 13 milyon ağaç sahiplendirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Etkinlik çerçevesinde 81 ilde 3 saatte 2 bin 23 lokasyonda fidan dikeceğiz. 11’inde 11 milyon fidan dikeceğiz, akabinde de sahiplenilen fidanları kasım ayı içinde dikeceğiz. 9 milyonu aşkın birey bireysel sertifika aldı. Fidan dikmeyi memleket meselesi haline getirdikleri için milletimize teşekkürler. 11 Kasım’da bir değil, 2 dünya rekoru kıracağız” dedi.
Daha yeşil bir Türkiye için davet
Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında, “Daha yeşil bir Türkiye için Tarım ve Orman Bakanlığının ‘geleceğe nefes olsun’ diyerek başlattığı 11 Kasım’da 11 milyon fidan kampanyasını, geleceğimizin korunması için çok anlamlı buluyorum. Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya ve fidan dikmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Kampanya kapsamında kendi adına bir fidanı sahiplenerek aldığı katılım belgesinin görselini de paylaşan Erdoğan’ın fidana memleketi Siirt’e dikilecek.
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