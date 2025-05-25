Toprakları özgürleşti: Türkiye her zaman yanımızda oldu

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na katılımının ardından AA'ya konuştu.

Muradova, Türkiye'nin 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin yalnızca Türkiye'deki aileleri değil, tüm bölgeyi ilgilendiren uluslararası bir mesaj taşıdığını söyledi.

"Aile Yılı" çerçevesinde geliştirilen politikaların ülkeler arası yeni işbirliklerinin önünü açtığını belirten Muradova, aile kurumunun hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de toplumsal yapının temel taşı olduğunu vurgulayarak "Aile, ulusal kimliğimizin en önemli öznesidir. Aileye yönelik gösterilen özen, devletin ve milletin geleceğine yapılan en önemli yatırımdır." ifadelerini kullandı.

- "AİLE POLİTİKALARI İKİLİ İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Muradova, aile politikalarının ikili işbirliğini güçlendirdiğine işaret ederek, "Hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da ikili formatta çok sayıda proje yürütüyoruz ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunuyoruz. Bakanlar toplantısında alınan kararlar Türkiye için olduğu kadar Azerbaycan için de eşit derecede önemli ve bunları uygulamaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Foruma katılan farklı ülkelerden temsilcilerin aile kurumuna yönelik ortak tehditlerden endişe duyduklarını kaydeden Muradova, küresel ölçekte ortak bir mücadele yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Muradova, "Bugün dünyanın farklı kıtalarındaki ülkeler, aile yapısındaki değişimlerden dolayı benzer kaygılar taşıyor. Eğer sorunlarımız ortaksa bu sorunlara karşı geliştireceğimiz çözümler de ortak olmalı. Aileye yönelik tehditlere ancak uluslararası işbirliğiyle çözüm bulabiliriz." diye konuştu.

- AZERBAYCA'DA AİLE POLİTİKALARINA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Azerbaycan'da da devletin aile politikalarının kapsamlı şekilde uygulandığını aktaran Muradova, sosyal desteklerden eğitime, sağlıktan gençlerin toplumsal katılımına kadar pek çok alanda projeler yürütüldüğünü anlattı.

Muradova, "Devlet organları, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm temsilcileriyle işbirliği içinde çalışıyoruz. Projelerimizde hak eşitliği ve toplumsal bütünleşme ön planda." dedi.

Savaş mağduru ailelere yönelik özel projeleri hayata geçirdiklerini belirten Muradova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun yıllar süren çatışmalardan sonra topraklarımız özgürleşti. Bu bölgelere dönen aileler için şehirler ve köyler yeniden inşa ediliyor. Eğitim, sağlık, istihdam gibi temel hizmetleri sağlamak devletimizin temel sorumlulukları arasında yer alıyor."

- MEDYA İLE YAKIN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Muradova, dijital medya ve geleneksel medya temsilcileriyle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını da belirterek, medyanın aile politikalarının kamuoyuna doğru şekilde aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Medyanın toplumun algısını şekillendirme gücüne sahip olduğuna dikkati çeken Muradova, "Bu gücün olumlu yönde kullanılması ailelerin korunması açısından son derece kritiktir. Anadolu Ajansı gibi köklü kuruluşların bu konudaki katkılarını değerli buluyoruz." şeklinde konuştu.

Muradova, sosyal medya kullanıcıları ve blog yazarları gibi dijital içerik üreticileriyle de iletişim kurduklarını, onların hedef kitlelere ulaşmadaki etkisini yakından takip ettiklerini belirterek, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik mesajların doğru mecralarda paylaşılmasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

- "AİLE GÜÇLÜ OLURSA TOPLUM DA GÜÇLÜ OLUR"

Aile yapısının sağlamlığının toplumların huzur ve refahı için belirleyici olduğunu anlatan Muradova, "Toplumumuzda barış, istikrar ve gelişmenin temelinde ailelerdeki dayanışma, sevgi ve karşılıklı anlayış yatıyor. Ailede ortaya çıkan sorunlar toplumu doğrudan etkiliyor. Bu nedenle aileyi korumaya yönelik çalışmalarımızı her geçen gün artırıyoruz." dedi.

Muradova, çok kültürlü ve çok dinli bir yapıya sahip olan Azerbaycan'da farklı etnik ve dini gruplara mensup ailelerin bir arada yaşadığını vurgulayarak, bu çeşitliliğin toplumsal dayanışma açısından önemli bir kaynak olduğunu aktardı.

Bakan Muradova, "Bu farklılıklar sayesinde aileler arasındaki dostluk ve dayanışma daha da güçleniyor. Bu da ülkenin en zor görevlerini yerine getirmesi için önemli bir toplumsal güç kaynağı oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik işbirliğine de değinen Muradova, iki ülkenin "bir millet, iki devlet" anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı.

"Türkiye'nin en zor günlerimizde yanımızda olduğunu unutmadık." diyen Muradova, şöyle konuştu:

"Bugün evlerine dönen Azerbaycanlı ailelerin arkasında bu kardeşliğin gücü var. Ben de 30 yıl boyunca evinden uzakta yaşamış biri olarak, toprağımız özgürleştikten sonra ailece oraya dönecek olmanın heyecanını yaşıyorum."

"Ailede barış varsa toplumda da barış vardır." vurgusunu yapan Muradova, Türkiye ile Azerbaycan'ın aile kurumunu güçlendirme yönünde ortak hedeflere sahip olduğunu ve bu yolda işbirliklerini kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.