Topraksız tarımla yılın 12 ayı üretiliyor: 30 ton civarı çilek bekliyor

DHA 05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:38 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:38

Gümüşler beldesinde yaşayan Rıfat Erdoğan, 140 bin TL'lik maliyetle kendi imkanlarıyla 600 metrekare alanda sera kurdu. Erdoğan, 14 bin çilek fidesini topraksız yetiştirdi. Kurulan sistem sayesinde 10 dakikada tüm ürünün sulanabildiğini kaydeden Erdoğan, toprakta da yetiştirmeyi sürdürdüğü çileklerle yılın 12 ayı boyunca hasat yapıp, geçimini sağladığını söyledi.

Kentte topraklı tarımda kasım ve nisan ayları arasında çilek üretiminin yapılamadığını anlatan Erdoğan, "Bu boşluğu da kendi imkanlarımla kurduğum serayla kapatıp yılın 12 ayı boyunca burada doğal organik çilek üretmeye başladım. Bu işi eşim ve çocuklarımla birlikte yapıyoruz. Tarlada yaptığımız çilekle topraksız çilek arasında üretimde ve rekoltede farkı var. Kurduğumuz sera ile işçiliği ve maliyeti düşürmeye çalışıyoruz. Tarlada çilek hasadı yapacak çilekle ilgilenecek işçi bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Ama serada eşim ve çocuklarımla verimli bir şekilde üretim yapabiliyoruz. Çileklerimiz tamamen doğaldır. Aroması, tadı ve kokusu iyidir. Seramızda yaklaşık 14 bin fide bulunmakta ve fide başı 2 kilo rekolte bekliyoruz. Burada 600 metrekare alanda kurulu olan seramızda 30 ton civarı çilek bekliyoruz" dedi.

'NİĞDE'DE İLK'

Niğde'de tek topraksız çilek üretimini kendilerinin yaptığını kaydeden Erdoğan, "Toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Eşim ve benim hayalimiz çilek serası kurmaktı. Benim en büyük destekçim eşim ve çocuklarım. Niğde'de topraksız çilek üretimi yapan tek işletmeyiz. Ürünlerimizde hiçbir ilaç ve katkı maddesi kullanmıyoruz. Hormonsuz üretilen çileklerimizin kokusu ve tadı çok güzel. Bu nedenle çileklerimiz yoğun talep görüyor" diye konuştu.