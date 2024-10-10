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Ekonomi

Touch Point Bellona online alışverişte yepyeni bir deneyim sunuyor

Bellona, online ve fiziksel mağaza deneyimini bir araya getirdiği ilk Touch Point Bellona noktasını Ankara'da açtı.

10 Ekim 2024 Perşembe 13:38 - Güncelleme:
Touch Point Bellona online alışverişte yepyeni bir deneyim sunuyor
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Türkiye mobilya secktöründ ycnilikçi tasarmm ve uygulamalarıyla ön plana çikan Bellona, güçlü online mağazacılık deneyimi ve zengin ürün yelpazesini Touch Point Bellona konsepti ile mağazalarına taşıyor.

Touch Point noktaları, Bellona Online'a özel hazırlanan koleksiyonların fiziksel olarak incelenmesine olanak sağlarken, ürünlerde yer alan QR kodlar aracılığıyla müşterilere online'a özel avantajlarla alışveriş yapma imkânı sunuyor.

Ankara'da açılan ilk 'Touch Point Bellona' noktasıyla Bellona, önümüzdeki donemde hem Türkiye`de hem de yurt dışında geniş mağazacılık ağıyla bu deneyimi yaygınlaştırmayı hedefliyor. Alışverişin geleceğine odaklanan marka, yeni konseptiyle erişilebilirliği artırarak ve müşteri deneyimini güçlendirerek mağazacılık alanındaki profesyonelliğini bir adim daha ileriye taşıyor.

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