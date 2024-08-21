Toyota otomobil üreticisi, Türkiye'de en çok tercih edilen otomotiv firmaları arasında gösterilebiliyor. Özellikle Yenilenen Corolla ve Cross SUV modeli ile pek çok vatandaşın gündeminde yer alan otomotiv firması, çeşitli kampanyaları ile sürücüleri cezbetmeye çalışıyor.

Öte yandan Fiat otomotiv firması, Egea Sedan modeli ile hem göze hem de cebe hitap edebiliyor. Bu nedenle uygun fiyatlı sıfır otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş, Fiat Egea Sedan modelinin fiyat listesine göz gezdiriyor.

FİAT EGEA'DAN BİLE UCUZ TOYOTA COROLLA FIRSATI



Toyota Yenilenen Corolla Sedan otomobil modeli, yeni araba satın almak isteyen birçok insanın gündeminde. Ayrıca 2024 model yılı Yenilenen Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyon otomobil modeli, kampanyalı olarak 1.346.500 TL'den satışa çıkartıldı. Bunun yanı sıra Fiat Egea Sedan 2024 model yılı 1.6 M.Jet 130 HP DCT versiyon otomobil, kampanyalı olarak 1.470.900 TL'den satışa sunuldu.

Bu noktada Fiat Egea Sedan modelinden bile ucuz olarak ön plana çıkan Yenilenen Corolla modeli, Toyota adeta gemileri yaktı bile dedirtebiliyor.

O OTOMOBİLDE 190.000 TL İNDİRDİ

Toyota otomotiv firmasının açıklanan güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde, Corolla Cross modelinin tüm versiyonlarında indirim olduğu görüldü.

Cross versiyonlarındaki indirimler şu şekilde; 175.000 TL, 181.000 TL, 176.000 TL, 188.000 TL ve 190.000 TL.

Toyota Yenilenen Corolla modelinin bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından ucuz olması ve Cross SUV otomobil modelinde çeşitli indirimler olması, söz konusu otomobil modellerinin güncel fiyat listesini merak ettirebiliyor. Nitekim Fiat Egea Sedan ve diğer otomobil modellerinin 21 Ağustos 2024 tarihli fiyat listesi aşağıda yer alıyor.

FİAT EGEA SEDAN 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ



Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Donanımı: Limited. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.144.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.134.900 TL.

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR. Donanımı: Limited. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.212.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.174.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Donanımı: Limited. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.480.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.470.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR. Donanımı: Limited. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.548.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.510.900 TL.

Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Donanımı: Limited. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.602.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.592.900 TL.

TOYOTA YENİLENEN COROLLA 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ



Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 1.430.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.346.500 TL.

Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 1.494.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.429.000 TL.

Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.577.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.512.500 TL.

Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.680.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.615.000 TL.

Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.792.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.727.500 TL.

TOYOTA CROSS SUV 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ



Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 1.965.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.790.000 TL.

Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT. Fiyatı: 2.021.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.840.000 TL.

Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 2.201.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.025.000 TL.

Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 2.353.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.165.000 TL.

Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT. Fiyatı: 2.385.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.195.000 TL.