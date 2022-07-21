Toyota resmen duyurdu! Geleceğin petrolüyle çalışacaklar

Enerji güvenliğindeki olumsuz gelişmeler, arz-talep dengesizliği ve sıfır emisyon kaygıları, geleceğin petrolü olarak nitelendirilen hidrojen enerji çalışmalarını hızlandırdı.



Birçok dünya devinden yapılan açıklamalara, son olarak Japon otomotiv devi Toyota'dan gelen açıklama da eklendi.

Toyota Salı günü yaptığı açıklamada, Isuzu, Hino Motors ve Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT) ile, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçlar alanında iş birliği yapacağını duyurdu. Hem Isuzu hem de Hino, Toyota ile ortaklığı kendi web sitelerinden duyurdular.

TOYOTA GELECEĞİN PETROLÜ İÇİN GAZA BASIYOR

Toyota'nın açıklamasına göre, hidrojen yakıt hücreli araçların, hafif hizmet kamyonları olacağı, potansiyel kullanım alanının, "bir günde birden fazla teslimat işlemini gerçekleştirmek için uzun saatler boyunca uzun mesafeler katedilmesi gerekilen" süpermarket ve marketler sektörü olabileceği belirtildi.

Şirket ayrıca bu segmentte faaliyet gösteren araçlar için hızlı yakıt ikmalini bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Yüksek enerji yoğunluklu hidrojenle çalışan ve sürüş sırasında sıfı emisyon salgılayan FC[yakıt hücresi]teknolojisinin kullanımı bu tür çalışma koşullarında etkili kabul ediliyor." ifadeleri yer aldı.

Şirkete göre, Fukuşima Eyaletindeki dağıtım tesislerinde ve Tokyo'daki diğer projelerde kullanılan hafif hizmet yakıt hücreli kamyonlarla, Ocak 2023′ten sonra pazara giriş yapılması planlanıyor.

Hino Motors, Toyota Grubu'nun bir parçasıdır, CJPT ise 2021′de Isuzu, Toyota ve Hino tarafından kurulmuştur.

Star Gazetesi