İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6532
  • EURO
    51,9953
  • ALTIN
    7109.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TPAO-BP ortaklığında tarihi dönemeç... ''Enerjide güçlü Türkiye'' hedefinde imzalar atıldı
Ekonomi

TPAO-BP ortaklığında tarihi dönemeç... ''Enerjide güçlü Türkiye'' hedefinde imzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 'İstanbul'da, millî petrol şirketimiz TPAO ile bp arasında petrol ve doğal gaz alanında iş birliğimizi derinleştirecek bir Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık.' açıklamasında bulundu.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 13:02 - Güncelleme:
TPAO-BP ortaklığında tarihi dönemeç... ''Enerjide güçlü Türkiye'' hedefinde imzalar atıldı
ABONE OL

Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Söz konusu anlaşma mevcut sahaların geliştirilmesi, yeni arama potansiyellerinin birlikte değerlendirilmesi, petrol ihracat kapasitesi ve doğal gaz taşıma altyapısı konularında iş birliği imkânlarını hem Türkiye'de hem de uluslararası ölçekte ele alan bütüncül bir çerçeve sunmaktadır.

Uzun yıllara dayanan TPAO–bp ortaklığını, yeni coğrafyalarda ve yeni projelerde daha güçlü bir zemine oturtmayı hedefliyoruz. Irak başta olmak üzere bölge ülkelerinde ve Orta Asya'da geliştirebileceğimiz ortak projeleri bu çerçevede değerlendireceğiz.

2026 itibarıyla TPAO'yu arama ve üretimde yeni bir faza taşıyoruz. Karadeniz ve Gabar'daki projelerimizle birlikte 2028 hedeflerimiz doğrultusunda üretim kapasitemizi daha ileri taşıyacak; yurt dışındaki stratejik ortaklıklarımızla bu büyümeyi küresel ölçekte destekleyeceğiz.

Enerjide güçlü, rekabetçi ve uluslararası alanda daha etkin bir Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz.

  • enerji
  • tpao
  • anlaşma
  • alparslan bayraktar

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.