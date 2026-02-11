İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6488
  • EURO
    51,9729
  • ALTIN
    7130.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TPAO kardeş ülkede petrol ve gaz arayacak! Türkiye 17 yıl sonra çıkılan ihalede 2 sahayı kazandı
Ekonomi

TPAO kardeş ülkede petrol ve gaz arayacak! Türkiye 17 yıl sonra çıkılan ihalede 2 sahayı kazandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Libya'nın 17 yıl aranın ardından çıktığı 22 sahada hidrokarbon arama ve işletme ihalesinde, biri açık deniz biri de karada olmak üzere 2 sahayı kazandı.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 15:20 - Güncelleme:
TPAO kardeş ülkede petrol ve gaz arayacak! Türkiye 17 yıl sonra çıkılan ihalede 2 sahayı kazandı
ABONE OL

İhale sonuçlarının açıklandığı törene Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman ve çok sayıda uluslararası enerji şirketi temsilcisi katıldı.

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı İhale Heyeti, TPAO'nun C3 kara sahasını, ortağı İspanyol Repsol ile kazandığını duyurdu.

TÜRKİYE 17 YIL SONRA ÇIKILAN İHALEDE 2 SAHAYI KAZANDI

Heyet, TPAO'nun O7 deniz sahasını da Repsol ile Macaristan merkezli MOL ortaklığında kazandığını açıkladı.

Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, 17 yılın ardından ilk kez geçen yıl 11'i karada, 11'i denizde olmak üzere 22 blokta petrol ve doğal gaz arama ve üretim ihalesine çıktığını duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet: Polis memuru ve eşi darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.