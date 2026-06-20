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Ekonomi

TPAO sahası için kritik karar! Petrol arama alanı genişletiliyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Mardin'de bulunan bir sahası için kamulaştırma kararı alındı.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 09:44 - Güncelleme:
TPAO sahası için kritik karar! Petrol arama alanı genişletiliyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlaka müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Mardin'de sahip olduğu AR/TPO/K/N45-c pafta numaralı petrol arama ruhsatında açılan Karademir-1 kuyusunun lokasyon sahası için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç bedelin üzerinde talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve hakkında acele el koyma kararı bulunan Mardin'in Artuklu ilçesindeki bir parselin kamulaştırılmasına karar verildi.

Karar kapsamında, Artuklu ilçesi Yaylı Mahallesi'nde bulunan 107 ada 8 numaralı parselin 2 bin 228,30 metrekarelik mülkiyet kısmı kamulaştırılacak.

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