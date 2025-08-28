TPAO ve HAVELSAN gücünü birleştirdi! Petrol ve gaz aramalarında yeni dönem

Projeyle petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde kuyu sondajı sırasında kayaç numunelerinin görüntüleme teknolojileriyle analiz edilmesi ve formasyonların yüksek doğrulukla belirlenmesini sağlayacak bir yapay zeka modeli geliştirilmesi hedefleniyor.

TPAO Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürü Tünay Öztürk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, HAVELSAN ile yapılan stratejik işbirliği sayesinde 2 kurumun teknoloji ve mühendislik alanlarındaki bilgi birikimleri birleştirilerek güçlü bir sinerji yaratılmasının amaçlandığını söyledi.

Projeyle petrol ve doğal gaz aramada sondajı devam eden bir kuyudaki operasyonun verimliliğinin artırılacağını belirten Öztürk, "Maliyet ve zaman olarak hem şirket hem ülke adına katkı sağlayacak." dedi.

Öztürk, yapay zeka teknolojisinin kuyularda kullanılmasıyla özellikle arama kuyularında jeolojik formasyon bazlı olumsuz şartların önüne geçilmesi ve operasyonel kaynaklı oluşabilecek maliyet artışlarının önlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

- JEOTERMAL ENERJİ VE MADENCİLİK İÇİN DE YOL GÖSTERİCİ OLACAK

Projede pilot uygulamasının devam ettiğini ifade eden Öztürk, "Projemiz POC yani konseptin kanıtlanması aşamasını tamamlamış olup, pilot çalışmada formasyon tahmin modelinin yüksek doğrulukla sonuçlar verdiğini ifade edebiliriz." diye konuştu.

Öztürk, TPAO'da bu ve gelecek yıl açılması planlanan kuyularda saha bazlı entegrasyonun sağlanarak tüm sondaj kuyularında kullanımı yaygınlaştırmayı planladıklarını söyledi.

Yapay zeka destekli formasyon tahminiyle sondaj operasyonları sırasında mevcut yöntemlere göre formasyonların çok daha hızlı ve yüksek doğrulukla belirlendiğini ifade eden Öztürk, "Böylece zaman kaybı önlenmiş ve operasyonel verimlilik artarken yanlış formasyon yorumlama kaynaklı maliyet hatalarının da önüne geçilmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, TPAO ve HAVELSAN'ın söz konusu işbirliğiyle geliştirilecek teknolojilerin Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkısı olacağının altını çizerek, "Kendi alanlarında dijital dönüşüme devam eden tüm diğer dünya devi şirketler gibi, TPAO'da gerekli uzun vadeli planlamayı ve stratejiyi geliştirerek yer bilimlerine dayalı jeotermal enerji ve madencilik sektörlerine de önderlik edebilecektir." diye konuştu.