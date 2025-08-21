TPAO'dan Karadeniz'de petrol mesaisi: 3 yıl daha uzatılacak

TPAO Karadeniz'deki 21 petrol arama ruhsatı için süre uzatımı başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, TPAO, Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı alanlarında bulunan toplam 21 paftaya ait petrol arama ruhsatının süresinin 23 Ekim'de sona ereceğini bildirerek her bir ruhsatın 3 yıl süreyle uzatılması için 15 Ağustos tarihinde başvuru yaptı.



Başvuru, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince ilan edildi.