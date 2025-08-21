İSTANBUL 31°C / 18°C
Ekonomi

TPAO'dan Karadeniz'de petrol mesaisi: 3 yıl daha uzatılacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Karadeniz'deki deniz yetki alanlarında yer alan 21 petrol arama ruhsatının süresini uzatmak için başvuruda bulundu.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 09:18 - Güncelleme:
TPAO Karadeniz'deki 21 petrol arama ruhsatı için süre uzatımı başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı alanlarında bulunan toplam 21 paftaya ait petrol arama ruhsatının süresinin 23 Ekim'de sona ereceğini bildirerek her bir ruhsatın 3 yıl süreyle uzatılması için 15 Ağustos tarihinde başvuru yaptı.

Başvuru, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince ilan edildi.

