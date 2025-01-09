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Ekonomi

TPAO'dan yeni karar! Diyarbakır'da petrol sahası genişletildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Diyarbakır'da bulunan sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 08:56 - Güncelleme:
TPAO'dan yeni karar! Diyarbakır'da petrol sahası genişletildi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu inceleyen MAPEG, Diyarbakır'da petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan çeşitli parsellerin, TPAO'nun Gözügölü-1 kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan kısımlarının kamulaştırılmasına karar verdi.

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