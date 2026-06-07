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Ekonomi

TPAO'nun çalışma sahaları genişliyor! Kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Edirne ve Kırklareli'nde yürüttüğü enerji faaliyetleri kapsamında bazı sahaların kamulaştırılmasına karar verildi.

AA7 Haziran 2026 Pazar 10:41 - Güncelleme:
TPAO'nun çalışma sahaları genişliyor! Kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Edirne ve Kırklareli sınırları içindeki çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

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