28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
  TPAO'nun iki sahası için kritik karar: Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomi

TPAO'nun iki sahası için kritik karar: Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adıyaman ve Kırklareli-Edirne'deki sahaları için kamulaştırma kararı aldı. Petrol işlemi ve doğal gaz boru hattı projesi kapsamında acele el koyma kararı bulunan parsellerin kamulaştırılması Resmi Gazete ile duyuruldu.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 10:09
Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik yatırımları kapsamında önemli bir adım daha atıldı. TPAO'nun farklı illerdeki petrol ve doğal gaz faaliyetleri için ihtiyaç duyulan arazilere ilişkin kamulaştırma süreci resmi olarak başladı. Karar, enerji arz güvenliği açısından kritik bir gelişme olarak öne çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

TPAO'NUN KIRKLARELİ-EDİRNE DOĞAL GAZ HATTI İÇİN KAMULAŞTIRMA

Ayrıca TPAO'nun Kırklareli ve Edirne sınırlarında sahip olduğu arama ruhsatında yapılması planlanan doğal gaz boru hattı için gerekli olan parsele ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki parselin 983,14 metrekarelik kısmını kamulaştıracak.

