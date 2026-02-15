İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2026 Pazar / 28 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TPAO'nun Kırklareli-Tekirdağ arama sahasında kamulaştırma kararı
Ekonomi

TPAO'nun Kırklareli-Tekirdağ arama sahasında kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli ve Tekirdağ sınırlarında sahip olduğu arama ruhsatında yapılması planlanan doğal gaz boru hattı için gerekli olan parsele ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

AA15 Şubat 2026 Pazar 09:26 - Güncelleme:
TPAO'nun Kırklareli-Tekirdağ arama sahasında kamulaştırma kararı
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki parselin 279,36 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verdi.

  • TPAO
  • kamulaştırma kararı
  • doğal gaz

ÖNERİLEN VİDEO

Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.