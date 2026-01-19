İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2781
  • EURO
    50,3831
  • ALTIN
    6498.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TPAO'nun Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsat süresi uzatıldı
Ekonomi

TPAO'nun Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsat süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl uzatıldı.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
TPAO'nun Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsat süresi uzatıldı
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO'nun Kırklareli'ndeki "AR/TPO/K/F18-b1" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi, doğal gaz keşfi yapılan alanda keşfin ticari değerlendirmesinin gerçekleştirilebilmesi, sahanın geliştirilmesine olanak verilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 7 Şubat 2026'dan 7 Şubat 2028'e kadar uzatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.