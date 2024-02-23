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Ekonomi

TPAO'nun Siirt'teki 3 sahası için kamulaştırma kararı alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Siirt'teki 3 sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

AA23 Şubat 2024 Cuma 10:06 - Güncelleme:
TPAO'nun Siirt'teki 3 sahası için kamulaştırma kararı alındı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Siirt ili Kurtalan ilçesi Karabağ köyü sınırları içindeki parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

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