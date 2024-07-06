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Ekonomi

Trabzon Havalimanı'nı yılın ilk yarısında 1,5 milyonu aşkın yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda yılın ilk yarısında 1 milyon 522 bin 273 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 15:34 - Güncelleme:
Trabzon Havalimanı'nı yılın ilk yarısında 1,5 milyonu aşkın yolcu kullandı
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Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılı verilerine göre Trabzon Havalimanı'nda gerçekleşen uçak trafiğinin iç hatlarda 18 bin 987, dış hatlarda 7 bin 768 olmak üzere 26 bin 755 olduğunu belirtti.

Geçen yıl havalimanında iç hatlarda 2 milyon 696 bin 68, dış hatlarda 839 bin 834 olmak üzere 3 milyon 535 bin 902 yolcuya hizmet verildiğine işaret eden Uraloğlu, yük trafiğinin ise iç hatlarda 23 bin 28, dış hatlarda 14 bin 330 olmak üzere 37 bin 358 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Uraloğlu, Haziran 2024'te iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 1705, dış hatlarda 1272'ye ulaştığını ifade ederek, uçak trafiğinin 2 bin 977'ye ulaştığını bildirdi.

Haziranda Trabzon Havalimanı'nda iç hatlarda 270 bin 544, dış hatlarda 107 bin 619 olmak üzere 378 bin 163 yolcuya hizmet verildiğini kaydeden Uraloğlu, taşınan yük miktarının ise iç ve dış hatlarda 4 bin 573 tona ulaştığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Ocak-Haziran 2024 dönemine ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Trabzon Havalimanı'nda yolcu trafiği iç hatlarda 1 milyon 325 bin 622, dış hatlarda ise 196 bin 651 oldu. Buna göre toplam yolcu sayısı 1 milyon 522 bin 273'e ulaştı. Uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 902, dış hatlarda 2 bin 458, toplamda 11 bin 360 olarak gerçekleşirken, yük trafiği ise iç hatlarda 10 bin 400, dış hatlarda 3 bin 763 ve toplamda 14 bin 163 ton olarak gerçekleşti."

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