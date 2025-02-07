Trabzon Şehir Hastanesi için geri sayım başladı! Yüzde 70'i tamamlandı

Akyazı Mahallesi'nde 275 bin metrekarede inşası devam eden hastanenin temelinde, depremin hasar potansiyelini düşürmek için 762 sismik izolatör kullanıldı.

Trabzon'un yanı sıra bölge illere de hizmet vermesi beklenen 900 yataklı şehir hastanesi, 43 ameliyathane ve 300 poliklinik içerecek şekilde planlandı.

Onkoloji merkezi ve gen laboratuvarı gibi donanımların da yer alacağı hastane, altyapısının yanı sıra nitelikli hizmetleriyle hastalara beş yıldızlı otel konforunda hizmet sağlayacak.

Kentin sağlık turizmine de katkı sağlaması planlanan hastanenin, 2025 sonu itibarıyla hizmete girmesi planlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun kenti ziyaretinde yüklenici firmadan Trabzon Şehir Hastanesi'nin Ekim 2025 sonu itibarıyla biteceğinin taahhüdünü aldığını söyledi.

Şehir Hastanesi inşaatının hızla yükseldiğini belirten Usta, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gelişinde de 2025 yılı içerisinde biteceğinin müjdesi verilmiş oldu. İnşallah gidişat da öyle gösteriyor. Bir aksilik olmadığı takdirde 2025 yılı sonunda biz o binaya girebilecek duruma gelmiş olacağız." dedi.

Usta, hastanenin inşaat sürecinin yüzde 70'inin tamamlandığını ifade ederek, "Kaba inşaatın çoğu bitmiş oldu. Gövdede bir kısım çalışmalar devam ediyor. Onun dışında dış cephe giydirmeleri, içerideki tesisat gibi çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

- HASTANE SON TEKNOLOJİK CİHAZLARLA DONATILACAK

Şehir hastanesinin altyapısı ve tam donanımlı sunacağı hizmetlere dikkati çeken Usta, hastanenin son teknolojik cihazlarla verilecek teşhis ve tedavinin yanı sıra depreme karşı dayanıklılığı, yağmur sularının geri dönüşümüyle de ön plana çıkacağının altını çizdi.

Usta, hastanenin hizmete alınmasıyla sağlık turizmine de önemli katkı sağlanacağını kaydetti.

Şehir hastanesiyle ciddi oranda yatak ve yoğun bakım yatak sayısını artırmayı umut ettiklerini anlatan Usta, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunlar bizim ilimizin özellikle rahatlaması açısından önemli noktalar. Diğer taraftan şehrin bütünsel yaklaşımını sağlayabilmemiz için kalp, doğum, çocuk için bir başka yere gidilmesi gibi durumları ortadan kaldırarak tek merkezde tüm branşların hizmetinin alınabileceği bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz. İnşallah bunlarla şehir hastanemiz daha da öne çıkmış olacak. Tabi içerisinde onkoloji merkezi ile gen laboratuvarı ve diğer bir çok hizmetiyle halkımız bunu hissedecek."

Usta, şehir hastanesinin Trabzon'un en büyük projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, hastane inşaatının yanı sıra ulaşım noktasında da önemli çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.