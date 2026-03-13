İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Trabzon trafiğini rahatlatacak proje: Şehir hastanesinden havalimanına uzanacak
Trabzon trafiğini rahatlatacak proje: Şehir hastanesinden havalimanına uzanacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentin en büyük ulaşım yatırımı olan Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin ihalesinin 8 Nisan 2026'da gerçekleşeceğini duyurdu. Şehir Hastanesi ile havalimanı arasında planlanan ilk etap, şehir içi trafiği rahatlatacak ve Trabzon'a 150 yıllık modern bir ulaşım altyapısı kazandıracak.

13 Mart 2026 Cuma 17:35
ABONE OL

Trabzon'un yıllardır gündeminde olan raylı sistem projesi somut bir takvime kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vizyon projesi olarak tanımladığı Hafif Raylı Ulaşım Sistemi'nin ihale tarihini kamuoyuyla paylaştı. Kent halkının büyük heyecanla beklediği proje, Trabzon'un ulaşım geleceğini yeniden şekillendirecek.

İHALE TARİHİ NETLEŞTİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin merakla beklediği Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi ihalesinin 8 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in vizyon projelerinin başında yer alan ve "Gün gün takip edeceğim" dediği Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin ihale tarihi belli oldu. Başkan Genç, ihalenin 8 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

AKYAZI ŞEHİR HASTANESİ'NDEN HAVALİMANINA UZANACAK HAT TRABZON TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

İlk etabı Akyazı'daki Şehir Hastanesi ile havalimanı arasında planlanan, daha sonra Akçaabat ve Yomra'ya uzatılacak olan hafif raylı sistemin Trabzon'un ulaşım altyapısını modern, hızlı ve konforlu bir seviyeye taşıyacağını vurgulayan Başkan Genç, şunları söyledi:

"Trabzon Hafif Raylı Sistem projemizin ihale tarihi 8 Nisan 2026 olarak açıklandı. Bu mutluluğu hemşehrilerimizle paylaşmak istedim. Bu projemiz ile inşallah Trabzon'umuz sadece rahat bir ulaşım imkanına kavuşmakla kalmayacak, aynı zamanda şehir içi trafiği de özellikle rahatlayacak ve yine her zaman ifade ettiğimiz gibi çevreye duyarlı, modern ve şehrimize 150 yıl hizmet edecek bir ulaşım altyapısına sahip olacağız. Projenin inşallah ihale tarihinden sonra en kısa sürede hayata geçmesini temenni ediyorum. Bunun için de çok yoğun çalışma ve gayretin içerisinde olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum."

  • Trabzon
  • hafif raylı sistem
  • Ahmet Metin Genç
  • ulaşım projesi
  • ihale

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.