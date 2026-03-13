Trabzon'un yıllardır gündeminde olan raylı sistem projesi somut bir takvime kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vizyon projesi olarak tanımladığı Hafif Raylı Ulaşım Sistemi'nin ihale tarihini kamuoyuyla paylaştı. Kent halkının büyük heyecanla beklediği proje, Trabzon'un ulaşım geleceğini yeniden şekillendirecek.

İHALE TARİHİ NETLEŞTİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in vizyon projelerinin başında yer alan ve "Gün gün takip edeceğim" dediği Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin ihale tarihi belli oldu. Başkan Genç, ihalenin 8 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

AKYAZI ŞEHİR HASTANESİ'NDEN HAVALİMANINA UZANACAK HAT TRABZON TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

İlk etabı Akyazı'daki Şehir Hastanesi ile havalimanı arasında planlanan, daha sonra Akçaabat ve Yomra'ya uzatılacak olan hafif raylı sistemin Trabzon'un ulaşım altyapısını modern, hızlı ve konforlu bir seviyeye taşıyacağını vurgulayan Başkan Genç, şunları söyledi:

"Trabzon Hafif Raylı Sistem projemizin ihale tarihi 8 Nisan 2026 olarak açıklandı. Bu mutluluğu hemşehrilerimizle paylaşmak istedim. Bu projemiz ile inşallah Trabzon'umuz sadece rahat bir ulaşım imkanına kavuşmakla kalmayacak, aynı zamanda şehir içi trafiği de özellikle rahatlayacak ve yine her zaman ifade ettiğimiz gibi çevreye duyarlı, modern ve şehrimize 150 yıl hizmet edecek bir ulaşım altyapısına sahip olacağız. Projenin inşallah ihale tarihinden sonra en kısa sürede hayata geçmesini temenni ediyorum. Bunun için de çok yoğun çalışma ve gayretin içerisinde olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum."