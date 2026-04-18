Trabzon'a sağlık üssü! Açılış için gün sayılıyor

Toplantı sonrasında konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, toplantıda Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı, TİSKİ, Karayolları, DSİ, AKSA ve yüklenici firma yetkilileri hazır bulunduğunu söyledi.

Her kurumun yetki ve sorumluluk alanı ile alakalı detaylı sunumlar yaptığı koordinasyon toplantısı son derece verimli geçtiğini kaydeden Karaismailoğlu "Trabzon Şehir Hastanesinin açılması için artık gün sayıyoruz diyebiliriz.





Bugün de kamuda yetkili arkadaşlarımızla ve yapımdan sorumlu firma yöneticileri ile kapsamlı bir toplantı yaptık. Tüm kurumlarımız kendi sorumlulukları bulunan alanlarda dikkatli ve süratli bir çalışma yürütüyor. Bu modern hastaneyi Trabzonumuzun ve bölgenin hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz. Gün be gün ilerlemesini takip ettiğimiz bu proje tamamlandığında ülkemizin en değerli sağlık kampüslerinden biri olacak" dedi.