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Ekonomi

Trafiği rahatlatacak projede geri sayım! İlk kazma için tarih verildi

Samsun Şehir Hastanesi'ne ulaşımı rahatlatacak kavşak çalışması 29 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu kavşak çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Samsun Şehir Hastanesi ulaşımının daha güvenli ve akıcı hale gelmesinin hedeflendiği bildirildi.

IHA27 Haziran 2026 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
Trafiği rahatlatacak projede geri sayım! İlk kazma için tarih verildi
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Samsun'un Canik ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde yapımına başlanacak "Şehir Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşak Projesi" kapsamında, 29 Haziran Pazartesi gününden itibaren yolun her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılacak.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Ankara-Samsun-Ordu yolunun Samsun Çevre Yolu(Ankara Bulvarı) üzerindeki 4+750 kilometre kesiminde Samsun Şehir Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşak çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla iki şeritli bölünmüş yolun her iki istikametindeki sol şeritlerin trafiğe kapatılacağı belirtilerek, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Söz konusu kavşak çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Samsun Şehir Hastanesi ulaşımının daha güvenli ve akıcı hale gelmesinin hedeflendiği bildirildi.

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