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Ekonomi

Trakya Birlik: Türkiye'de ayçiçek yağı sıkıntısı yok

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Türkiye'de ayçiçek yağı sıkıntısının olmadığını söyledi.

AA25 Şubat 2025 Salı 12:04 - Güncelleme:
Trakya Birlik: Türkiye'de ayçiçek yağı sıkıntısı yok
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Kırbiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağ fiyatlarının yükseleceği ve ihtiyacın karşılanamayacağı yönünde bazı spekülatif haberlerin basında yer aldığını anımsattı.

Bu haberlerden rahatsız oluklarını belirten Kırbiç, Türkiye'de yağ sıkıntısının söz konusu olmadığını vurguladı.

Asılsız haberlere itibar edilmemesini isteyen Kırbiç, "Bu yılda ayçiçekleri kuraklıktan bir miktar etkilendiği için yurt dışından bu ürünün getirilmesi ithal edilmesi gerekmekte. Tabii devletimiz de bu yönde tedbirini almış durumda. Tüketicilerimiz ülkede yağ sıkıntısı olacak gibi haberlere itibar etmesinler. Ülkemizde yağ sıkıntısı söz konusu değildir. Vatandaşlarımız bizlerden gelecek, devletimizden gelecek açıklamaları dikkate alsınlar" dedi.

Kırbiç, ramazan ayı boyunca yağ fiyatlarına zam yapmayacaklarını da anımsattı.

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