Trakya'da trilyonluk doğalgaz umudu

Kanadalı enerji şirketi Valeura’nın CEO’su Sean Guest, Trakya’da gerçekleştirdikleri çalışmalardan umutlu olduklarını söyledi. Guest, Trakya’da büyük doğalgaz rezervi bulunacağına dair bulgulara sahip olduklarını belirterek, “Buradaki rezerv rakamı trilyon kübik feetler civarında olabilir. Yamalık sahası ve bölgedeki çalışmalarımız için 500 milyon lira civarında yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.

REZERVLER YÜKSEK

Türkiye’de 7 yıldan uzun bir süredir çalıştıklarını dile getiren Guest, tek odaklandıkları ve çalıştıkları ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Trakya çevresinde çalışmalarının sürdüğünü anlatan Guest, “Buradaki potansiyel, gaz rezervlerinin bulunması için oldukça yüksek. Tabii ki geliştirilmesi gerekiyor. Değerlendirme ve sondaj çalışmalarıyla ilerlememiz söz konusu. Biz de bunu yapacağız. Bu bölgedeki rezervleri test etmek için de 3 yeni kuyu kazarak bir çalışma başlatacağız. Daha da önemlisi ticari gaz akışı olacağını göstermek” diye konuştu. Guest, bölgede doğalgaz olduğuna inandıklarını, bunun, Kuzey Amerika’daki arama teknolojilerinin Türkiye’de uygulanmasıyla ortaya çıkarılabileceğini bildirdi.

İTHALATI AZALTACAK

Partner enerji şirketi Norveçli Equinor ile Türkiye’ye yatırım yapılması gerektiğine inandıklarının altını çizen Guest, “Yamalık sahası ve bölgedeki çalışmalarımız için 500 milyon lira civarında yatırım yapmayı planlıyoruz. Equinor’u buraya getirme ve buradaki potansiyele inandırmayı başardık. Başarılı olursak bu durum Türkiye’nin ithalatını da azaltacak” dedi.

Guest, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile düzenleyici otoritenin kendilerine iş birliği içinde yaklaştığını da sözlerine ekledi.

5 sahada çalışma yürütülüyor

Valeura’nın daha önce açıklanan programına göre, Trakya’da çalışmaların aktif olarak devam ettiği 5 saha bulunuyor. Yamalık-1, İnanlı-1, Devepınar-1 ve Hayrabolu-10 sahalarının yanı sıra bir derin saha projesi de programda yer alıyor. Bu yıl bitmeden İnanlı-1 ve Devepınar-1 sahalarında sondaj çalışmalarını başlatmayı planlayan şirket, 2019’un ocak-eylül döneminde de diğer sahalarda test çalışmalarına başlayacak. İnanlı-1 sahası erken üretim gerçekleşebilecek bir alan olarak değerlendiriliyor.