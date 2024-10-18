Azerbaycan şirketler grubu GL Group, Trakya Havzası'ndaki gaz sahasını işleten Gazelle Energy Limited şirketinin yüzde 25 hissesini satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın ilk özel enerji şirketleri grubu olan GL Group, Türkiye'de doğal gaz sondaj ve üretim işine girerek ilk uluslararası stratejik hamlesini gerçekleştirdi.

TRAKYA'DAKİ DOĞAL GAZ KEŞFİNE ORTAK OLDULAR!

GL Group, Türkiye'nin kuzeybatısındaki Trakya Havzası'nda yer alan F17-b4 ruhsatının yüzde 100 sahibi ve işletmecisi Kanada'nın Gazelle Energy Limited şirketinin yüzde 25 hissesini satın aldı. Söz konusu 145 kilometrekarelik ruhsat sahası yaklaşık 1,9 milyar metreküplük (65 milyar fit küp) keşfedilmiş rezerv içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GL Group Üst Yöneticisi (CEO) ve Danışma Kurulu Başkanı Asif Zeynalov, "Türkiye enerji piyasasına girişimiz GL Group için önemli bir yeni dönemin başlangıcıdır. Bu ilk uluslararası satın alma sadece stratejik olmakla kalmıyor, GL Group'u sektörde bölgesel bir aktör olarak sağlamlaştırıyor, konumumuzu güçlendiriyor ve bölge genelinde gelecekteki büyümemizi destekliyor." ifadesini kullandı.