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Ekonomi

Trakya'daki gümrük kapılarından 2024'te 16 milyona yakın yolcu geçiş yaptı

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Trakya'daki gümrük kapılarında geçen yıl 16 milyona yakın yolcunun geçiş yaptığını söyledi.

AA26 Ocak 2025 Pazar 11:20 - Güncelleme:
Trakya'daki gümrük kapılarından 2024'te 16 milyona yakın yolcu geçiş yaptı
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Edirne'de, Dünya Gümrük Günü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kınık, Gümrük İşbirliği Konseyi'nin ilk kez toplandığı 26 Ocak 1953 tarihini hatırlamak ve toplumda gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 26 Ocak'ta Dünya Gümrük Günü'nün kutlandığını dile getirdi.

Dünya Gümrük Örgütü'ne 186 ülkenin üye olduğunu anımsatan Kınık, dünya ticaretinin yüzde 98'inin bu ülkeler tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Kınık, Dünya Gümrük Günü'nün bu yılki temasının "gümrüklerin verimlilik, güvenlik ve refah taahhütlerinin yerine getirilmesi" olarak belirlendiğini ifade etti.

Dünya'da ticaret hacminin ve yolcu hareketliliğinin her yıl artığını anlatan Kınık, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan gümrük kapılarında güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde hizmet vermek için çalışmalar yaptıklarına dikkati çekti.

Trakya'daki gümrük kapılarında hareketli bir yılı geride bıraktıklarını belirten Kınık, şunları kaydetti:

"2024 yılında Trakya'daki gümrük kapılarından 5 milyon 734 bin 187 araç geçişi gerçekleşti. Bu dönemde gümrük kapılarından 15 milyon 979 bin 513 yolcu giriş çıkışı gerçekleştirilmiştir. 2024 yılında Bölge Müdürlüğümüze bağlı gümrük kapılarında 704 kaçakçılık olayına müdahale edildi. Parasal değeri 5 milyar 241 milyon 853 bin 747 lira değerinde olan uyuşturucu ve kaçak eşya yakalaması yapıldı. Önceki yıllara göre olay bazında yüzde 12, değer bazında yüzde 148 artış gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda kaçakçılıkla mücadeleye azimli şekilde devam edeceğiz."

Törenin ardından Kınık ve beraberindeki gümrük personeli, Saraçlar Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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