30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6255
  • 6,2592
  • 255.89
  • 103103
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Trakya'nın kurbanlıkları İstanbul'da alıcıya sunulacak

Trakya'da yetişen kurbanlıkların büyük bir bölümü İstanbul pazarında alıcıya sunulacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının bir kısmını karşılayan Trakya'dan Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 180 bin küçükbaş hayvan İstanbul'a gönderilecek. Tarım ve Orman Bakanlığınca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen Trakya'da yetişen kurbanlıklar, etinin lezzeti dolayısıyla İstanbulluların ilgisini çekiyor.
 
Besicilerin de yıl boyu kurbanlık olarak beslediği hayvanların İstanbul'da daha iyi fiyata satılması nedeniyle birçok yetiştirici İstanbul pazarında yerini almak için gün sayıyor.
 
Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Trakya'nın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu söyledi.
 
Trakya'nın 500 bin büyükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu belirten Dermenci, İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının bir kısmını Trakya'nın karşıladığını ifade etti.
 

"ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE BİRÇOK HASTALIK ARTIK GÖRÜLMEMEKTE"

Yapılan aşılamalar ve kontroller ile sağlıklı hayvanların kurbanlık satışı için İstanbul'a gönderildiğini aktaran Dermenci, şunları kaydetti: "İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının bir kısmını Trakya karşılayacak. Bu yıl Trakya'dan yaklaşık 80 bin büyükbaş, 100 bin küçükbaş kurbanlık İstanbul pazarında alıcılarıyla buluşacak. Trakya'nın temiz havasında yetişen kurbanlıklar etinin tadıyla İstanbulluların ilgisini çekiyor. Yaklaşık 10 yıldır yapılan çalışmalar neticesinde birçok hastalık artık görülmemektedir. Bu da hayvan sağlığı bakımından ve sürdürülebilir gıda bakımından çok önemli. Bizim bölgemizdeki hayvanlar şaptan ari, diğer hastalıklarda da ciddi bir mücadele yapıldı. Son yıllarda da birçok hastalık görülmemektedir. Bunun neticesinde de İstanbul'a veya diğer bölgelere Trakya bölgesinden giden hayvanları gönül rahatlığıyla alabilirler, gönül rahatlığıyla kesip çoluk çocuklarına yedirebilirler. "
 

"KURBANLIK HAYVANDA FİZİKİ GÖRÜNÜM ÖNEMLİ"

Dermenci, kurbanlık hayvanlarda fiziki görünümün önemli olduğunu bildirdi.
 
Kurban alacak vatandaşların da dikkat etmesi gereken hususların olduğunu anlatan Dermenci, "Kurbanlık seçilirken özellikle hayvanın tüyünün canlı, kulaklarının dik, boynuzların da kırık olmaması, kuyruğunun kesik olmaması ve gözlerinin canlı bakması önemli. Kurban olma özelliği için de hayvanın iki yaşını doldurması gerekiyor." dedi.

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist böyle öldürüldü

Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist böyle öldürüldü

"Şampiyon" otomobil parasına satıldı

'Şampiyon' otomobil parasına satıldı

Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Geleceğin bombardıman uçağı B-21 Raider için geri sayım

Geleceğin bombardıman uçağı B-21 Raider için geri sayım

Akkuyu NGS'nin bir ilk! Sahaya ulaştı

Akkuyu NGS'nin bir ilk! Sahaya ulaştı

Korku dolu anları anlattı: Boğarak öldürecekti

Korku dolu anları anlattı: Boğarak öldürecekti

Hazırlanmış en kapsamlı rapor: ABD hapishanelerindeki Müslümanlar...

Hazırlanmış en kapsamlı rapor: ABD hapishanelerindeki Müslümanlar...
 

POPÜLER HABERLER

İran, İngiliz savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı

İran, İngiliz savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı

Protestolar devam ediyor! Sokaklar savaş alanına döndü

Protestolar devam ediyor! Sokaklar savaş alanına döndü

Akkuyu NGS'nin bir ilk! Sahaya ulaştı

Akkuyu NGS'nin bir ilk! Sahaya ulaştı

Fantastik tasvirlerle İstanbul

Fantastik tasvirlerle İstanbul

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA